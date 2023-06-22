ABD'de getiri eğrisi ‘resesyon’ sinyali veriyor

Amerikan hazine tahvili piyasalarındaki yatırımcılar, Fed’in faiz artırımlarının ABD ekonomisini resesyona sürükleyeceğine inanıyor.

ABD hükümetinin kısa vadeli borçlanma maliyetleri çarşamba günü uzun vadeli eşdeğerlerini son üç ayın en geniş marjıyla aştı ve aradaki makas hızla mart ayındaki bölgesel bankacılık krizi sırasında kırılan 42 yıllık rekora yaklaşıyor.

Yarım asırlık her resesyonda yaşandı

Ters getiri eğrisi olarak bilinen bu durum, en yaygın olarak 2 ve 10 yıllık hazine tahvili faiz getirileri arasındaki fark olarak ölçülüyor ve son elli yıldaki her resesyonun öncesinde yaşandı.

Çarşamba günü getiriler iki yıllık hazine tahvili için yüzde 4,74 ve 10 yıllıklarda yüzde 3,78 seviyelerindeydi.

“Getiri terse döndüğünde kötü şeyler olur”

Financial Times’a mülakat veren Pimco Portföy Yöneticisi Mike Cudzil, "Getiri eğrisi ters döndüğünde kötü şeyler olur. Getiri eğrileri çok ters olduğunda, kredi yaratımında bir yavaşlama görme eğiliminde olursunuz. Bu yılın sonunda veya gelecek yılın başında sığ bir resesyonun temel senaryomuz olmasının bir nedeni de budur." diye konuştu.

Getiri eğrisi geçen yıl nisan ayında tersine döndü. Ancak ABD Merkez Bankası Fed'in faiz oranlarını hızla artırmasıyla tersine dönüş derinleşti. Bu durum, piyasaların Fed’in sıkılaştırmaya devam edip enflasyonu düşüreceğine ve ekonomik büyümeyi azaltacağına giderek daha fazla ikna olduğunu gösteriyor.

Çarşamba gününün en düşük seviyeleri, Fed Başkanı Jay Powell'ın Amerikan Kongresi'ne yaptığı sunumda, merkez bankasının enflasyonu dizginlemek için hala yapması gereken çok şey olduğunu söylemesinin ardından geldi.

Daha yüksek faiz oranları şirketlerin ve bireylerin kredi kullanmasını daha maliyetli hale getirirken, tersine dönmüş bir getiri eğrisi bankaların daha az kredi vermesine neden olur. Tüm bu olumsuzluklar sonuç olarak ekonominin yavaşlamasına neden olan en büyük faktörler olarak ortaya çıkıyor.