ABD'de inşaat harcamaları haziranda arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede inşaat harcamaları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 artarak 1 trilyon 938,4 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentilerinin altında gelen verinin bu dönemde yüzde 0,6 artması öngörülüyordu. İnşaat harcamaları, mayısta da yüzde 1,1 yükselmişti.

Haziranda kamu inşaat harcamaları yüzde 0,3 ve özel sektör inşaat harcamaları yüzde 0,5 arttı.

İnşaat harcamaları, haziranda yıllık bazda da yüzde 3,5'lik artış kaydetti.