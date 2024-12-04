ABD'de ISM hizmet endeksi, kasımda beklentilerin altında gerçekleşti

ISM, kasım ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM hizmet sektörü PMI verisi kasımda önceki aya kıyasla 3,9 puan azalarak 52,1'e düştü.

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde 55,5 değerini alacağı yönündeydi.

Hizmet sektöründeki büyümenin yavaşladığına işaret eden endeks, ekimde 56 olmuştu.

Üretim endeksi kasımda aylık bazda 3,5 puan azalarak 53,7'ye inerken, yeni siparişlere ilişkin endeks 3,7 puan azalışla 53,7'ye geriledi. İstihdam endeksi de bu dönemde 1,5 puan azalarak 51,5'e düştü.

Söz konusu dönemde hizmet sektörünün 14 alt sektöründe büyüme görülürken, 3 sektörde daralma kaydedildi. Madencilik, gayrimenkul, kiralama ve leasing ile eğitim hizmetleri daralma kaydedilen sektörler oldu.

Hizmet sektörü PMI verisinde aşağı yönlü revizyon

Öte yandan, S&P Global kasım ayına ilişkin hizmet sektörü PMI nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, hizmet sektörü PMI verisi kasımda önceki aya kıyasla 1,1 puan artışla 56,1'e çıktı.

Endekse dair öncü veri 57 olarak açıklanmıştı. Hizmet sektörü PMI, ekimde 55 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da kasımda bir önceki aya kıyasla 0,8 puan artarak 54,9'a çıktı.

Endekse dair öncü veri 55,3 olarak açıklanmıştı. Bileşik PMI ekimde 54,1 olarak kaydedilmişti.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.