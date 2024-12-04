  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD'de fabrika siparişleri ekimde yükseldi
Takip Et

ABD'de fabrika siparişleri ekimde yükseldi

ABD'de fabrika siparişleri, ekimde yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış kaydetti.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de fabrika siparişleri ekimde yükseldi
Takip Et

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 yükseldi.

Piyasa beklentileri fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi. Üst üste iki aylık düşüşün ardından ekimde yükseliş kaydeden fabrika siparişleri eylülde yüzde 0,2 azalmıştı.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 0,3 ve dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 0,1 arttı.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

General Motors Çin'deki yeniden yapılanmada 5 milyar dolar zarar bekliyorGeneral Motors Çin'deki yeniden yapılanmada 5 milyar dolar zarar bekliyorOtomotiv

 

AMB Başkanı Lagarde: Ekonomik görünümde aşağı yönlü riskler hakimAMB Başkanı Lagarde: Ekonomik görünümde aşağı yönlü riskler hakimKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
ABD'de ISM hizmet endeksi, kasımda beklentilerin altında gerçekleşti
ABD'de ISM hizmet endeksi, kasımda beklentilerin altında gerçekleşti
Çin'de hizmetler sektörü kasımda yavaşladı
Çin'de hizmetler sektörü kasımda yavaşladı
AMB Başkanı Lagarde: Ekonomik görünümde aşağı yönlü riskler hakim
Ekonomik görünümde aşağı yönlü riskler hakim
St. Louis Fed Başkanı Musalem: Fed'in faiz indirimine gitmesi muhtemel
St. Louis Fed Başkanı Musalem: Fed'in faiz indirimine gitmesi muhtemel
ABD'de özel sektörde istihdam beklentilerin altında kaldı
ABD'de özel sektörde istihdam beklentilerin altında kaldı
Fransa'da yoksulluk artıyor! 5,1 milyon kişi yoksulluk sınırının altında
Fransa'da yoksulluk artıyor! 5,1 milyon kişi yoksulluk sınırının altında