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ABD'de konut başlangıçları geriledi

ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı, eylülde yüzde 0,5 azaldı.

Haber Merkezi
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ABD'de konut başlangıçları geriledi
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ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin konut başlangıç ve inşaat izni verilerini açıkladı.

Buna göre, yapımına başlanan yeni konut sayısı, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 azaldı ve 1 milyon 354 bin oldu.

Yapımına başlanan yeni konut sayısına ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde 1 milyon 350 bin olması yönündeydi.

Yeni konut sayısı, ağustosta aylık yüzde 7,8 artarak 1 milyon 361 bin olmuştu. Yapımına başlanan yeni konut sayısı eylülde yıllık bazda ise yüzde 0,7 azaldı.

Ülkede verilen inşaat izni sayısı da eylülde aylık bazda yüzde 2,9 azalarak 1 milyon 428 bine geriledi.

İnşaat izni sayısına yönelik piyasa beklentisi, bu dönemde 1 milyon 450 bin olacağı yönündeydi.

İnşaat izni sayısı, ağustosta ise aylık yüzde 4,6 artışla 1 milyon 470 bin olmuştu. Eylülde inşaat izni sayısı yıllık bazda ise yüzde 5,7 azaldı.

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