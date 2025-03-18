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ABD'de konut başlangıçları güçlü şekilde büyüdü

ABD’de konut başlangıçları şubat ayında beklentileri aşarak yüzde 11,2 arttı. Müstakil konut başlangıçları da güçlü bir yükseliş gösterirken, inşaat izinleri düşüş kaydetti.

Haber Merkezi
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ABD'de konut başlangıçları güçlü şekilde büyüdü
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ABD'de konut başlangıçları şubat ayında beklentilerden çok daha güçlü büyüdü.

Şubat ayında özel mülkiyete ait konut başlangıçları mevsimsellikten arındırılmış yıllık 1.501.000 oranında gerçekleşti.

Bu rakam revize edilmiş ocak ayı tahmini olan 1.350.000'in yüzde 11,2 üzerinde, ancak Şubat 2024 tahmini olan 1.546.000'in yüzde 2,9 altında gerçekleşti. Ekonomistler yüzde 1,0 büyüme bekliyorlardı.

Şubat ayında müstakil konut başlangıçları 1.108.000 oranında gerçekleşmiştir; bu rakam revize edilmiş ocak ayı rakamı olan 995.000'in yüzde 11,4 üzerinde gerçekleşti

İnşaat izinleri ise şubat ayında yüzde 1,2 düşüşle 1 milyon 456 bin oldu.

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