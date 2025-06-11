ABD’de mortgage başvuruları yükseldi

ABD'de mortgage başvurularında üç hafta süren düşüşün ardından geride kalan hafta hızlı bir yükseliş yaşandı; 30 yıllık faiz yatay seyretti.

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 6 Haziran ile sona eren haftada mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 12,5 artışla 254,6 seviyesine çıktı.

MBA'nın yayımladığı ve ForInvest Haber ile paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 10,3 artışla 170,9 olurken, refinansman endeksi yüzde 15,6 yukarı gelerek 707,4 oldu.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 1 baz puan artarak yüzde 6,93 seviyesine çıktı.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Joel Kan, "Anma Günü tatilinden çıkarken, mortgage başvuruları hem satın alma hem de yeniden finansman başvurularındaki büyümenin etkisiyle bir aydan uzun sürenin en yüksek seviyeye çıktı. Hazine oranları hafta boyunca bir miktar hareket gördü ve bu da borçlular için ek fırsatlar yarattı." dedi.

Kan, "Ekonomiyi çevreleyen belirsizliğe rağmen, konut alıcıları belirli pazarlardaki gevşeyen konut stoklarından faydalanıyor gibi görünüyor." şeklinde görüş belirtti.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı yüzde 35,2 seviyesinden yüzde 36,7 seviyesine çıktı.

15 yıllık faizinde oran 9 puan düşüşle yüzde 6,16 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 8 baz puan artarak yüzde 6,22 seviyesine geldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 1 baz puan arttı ve yüzde 6,93 seviyesine çıktı.