  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD'de tüketici kredilerindeki artış haziranda beklentilerin altında kaldı
Takip Et

ABD'de tüketici kredilerindeki artış haziranda beklentilerin altında kaldı

ABD'de tüketici kredileri, haziranda 8,9 milyar dolarla beklentilerin altında artış kaydetti.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de tüketici kredilerindeki artış haziranda beklentilerin altında kaldı
Takip Et

ABD Merkez Bankası (Fed), haziran ayına ait tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tüketici kredileri, haziranda önceki aya kıyasla 8,9 milyar dolar artarak 5,1 trilyon dolarlık hacme ulaştı.

Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi 9,8 milyar dolar artması yönündeydi. Tüketici kredileri mayısta 14 milyar dolar artmıştı.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda yaklaşık 1,7 milyar dolar azalırken; ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler ise 10,6 milyar dolarlık artış kaydetti.

Tüketici kredileri, haziranda yıllık bazda yüzde 2,1 arttı.

Devir yapan krediler, haziranda yıllık yüzde 1,5 azalırken, devir yapmayan krediler yüzde 3,4 yükseldi.

Tüketici kredileri bu yılın ikinci çeyreğinde ise yüzde 2,4'lük artış kaydetti.

ING Türkiye, 2024 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladıING Türkiye, 2024 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladıŞirket Haberleri

 

İran'dan kritik açıklama: İsrail’e karşılık vermekten başka seçeneğimiz yokİran'dan kritik açıklama: İsrail’e karşılık vermekten başka seçeneğimiz yokDünya

 

Küresel Ekonomi
Kriz kahininden 'Kara Pazartesi' yorumu
Kriz kahininden 'Kara Pazartesi' yorumu
Rusya’nın rezervlerinde altının payı 24 yılın en yükseğinde
Rusya’nın rezervlerinde altının payı 24 yılın en yükseğinde
ABD'de mortgage faizi 15 ayın dibinde
ABD'de mortgage faizi 15 ayın dibinde
Bakan Bolat açıkladı: İhracatçıya ek destek geliyor
İhracatçıya ek destek geliyor
Almanya'da sanayi üretimi yükseldi
Almanya'da sanayi üretimi yükseldi
Avrupa Birliği, Ukrayna'ya 108 milyar Euro destek sağladı
Avrupa Birliği, Ukrayna'ya 108 milyar Euro destek sağladı