ABD'li 2 dev bankadan kâr açıklaması

ABD'nin en büyük yatırım bankası JPMorgan'ın ikinci çeyrekteki kârı müşterilerin faiz ödemelerindeki artışın ve First Republic Bank'ın satın alımının desteğiyle yüzde 67 yükseldi.

ABD'li düzenleyici kurumlar 2008'den bu yana bankacılık sektöründe görülen en büyük krizi çözmeyi ve sektöre dair devam eden sorunları durdurmak için Mayıs ayında First Republic Bank'a el koymuş ve varlıklarını JP Morgan'a satmıştı.

JPMorgan, ikinci çeyrekte 14.47 milyar dolar yani hisse başına 4.75 dolar kâr açıklarken, geçen yıl aynı dönemde 8.65 milyar dolar yani hisse başına 2.76 dolardı.

Wells Fargo'dan yüzde 57 kâr

Wells Fargo & Co'nun ikinci çeyrekteki kârı, müşterilerin faiz ödemelerindeki artışın desteğiyle yüzde 57 yükseldi.

ABD'nin en büyük dördüncü bankası ikinci çeyrekte 4.94 milyar dolar, yani hisse başına 1.25 dolar kâr ederken geçen yılki kâr 3.14 milyar dolar, yani hisse başına 0.75 dolar olmuştu.

Buna karşın banka bu çeyrekte sorunlu kredilere yönelik 1.71 milyar dolar karşılık ayırırken, geçen yılki karşılık miktarı 580 milyon dolardı.