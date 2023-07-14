Twitter’da para kazanma dönemi resmen başladı

Twitter, reklam gelirlerini belirli içerik oluşturucularla paylaşmak için yeni bir program başlattığını duyurdu.

İçerik Oluşturucu Reklam Gelir Paylaşımı adı verilen program, içerik oluşturucuların tweet yanıtlarında görüntülenen reklamlardan elde edilen gelirden pay almalarına olanak tanıyacak.

Programa katılabilmek için içerik oluşturucuların en az 10.000 takipçiye sahip olmaları ve hesap ayarlarında "Tweetlerden Para Kazan" ayarını etkinleştirmeleri gerekiyor.

Twitter Blue'ya abone olan ve son 3 ay boyunca her ay 5 milyondan fazla tweet gösterimi kazanan kullanıcılar bu programa katılmaya hak kazanıyor. Programa katılım sağlandığında, içerik oluşturucular tweet'lerine gelen yanıtlardan elde edilen reklam gelirinden otomatik olarak pay almaya başlayacaklar. Bu pay, Twitter Blue aboneliğinin gerçekleştirildiği Stripe üzerinden yapılacak.

Program şu anda beta sürecinde ve yalnızca sınırlı sayıda içerik oluşturucu tarafından kullanılabiliyor. İçerik oluşturucuların kazanacağı gelir miktarı, tweetlerinin aldığı gösterim ve etkileşim sayısı da dahil olmak üzere çeşitli faktörlere dayanacak. Bu arada yeni program, bu ayın sonunda daha geniş bir şekilde kullanıma sunulacak.