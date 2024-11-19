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ABD’li dev birleşme ve satın almalarda artış bekliyor

Goldman Sachs, 2025'te birleşme ve satın alma anlaşmalarının artmasını bekliyor.

Haber Merkezi
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ABD’li dev birleşme ve satın almalarda artış bekliyor
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Goldman Sachs Yönetim Kurulu Başkanı David Solomon, yeni ABD yönetimiyle birlikte 2025 yılında hem sermaye artırımı hem de birleşme ve satın almaların daha güçlü seviyelerde olacağını söyledi.

Hong Kong Para Otoritesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Küresel Finans Liderleri Yatırım Zirvesi'nde konuşan Solomon, "Şu anda bulunduğumuz yer göz önüne alındığında, bu hayvani ruhların bazılarını serbest bırakmaya başlıyorsunuz ve öz sermaye faaliyetlerinde bir toparlanma, birleşme ve satın alma faaliyetlerinde bir toparlanma görüyorsunuz" dedi.

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