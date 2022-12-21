ADNOC, OMV'nin yüzde 24,9'unu satın aldı

Adnoc ve Abu Dabi hükümetinin hissedarı olduğu Mubadala, Fortune’un Global 500 listesinde geçtiğimiz yıl 330’uncu sırada yer alan Avusturya merkezli enerji şirketi OMV’nin yüzde 24,9’luk hissesini almak için anlaştı. Mali ayrıntıları açıklanmayan anlaşmanın ardından Adnoc, OMV'nin yüzde 24,9'una, Avusturyalı Österreichische Beteiligungs AG ise yüzde 31,5 paya sahip olacak. Kalan sermayenin halka açık olacağı bildirildi.



Adnoc ve OMV’nin uzun süreli ortaklık geçmişi bulunuyor. Avusturyalı enerji devi OMV, yan kuruluşu Borealis aracılığıyla, Al Ruways'te dünyanın en büyük entegre poliolefin komplekslerinden birini işleten Borouge'un da ana hissedarı konumunda. Adnoc, yıllık yaklaşık 35 milyar dolar gelire sahip OMV’ye yaptığı yatırımla hem Borealis hem de Borouge'daki hisselerini artıracak ve kimya sektöründeki ayak izini güçlendirecek. Ekim ayında, BAE Başkanı Şeyh Mohamed bin Zayed Al Nahyan ve Avusturya Federal Şansölyesi Karl Nehammer'in huzurunda, iki şirket LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) teslimatlarında ortaklık ve enerji tedariki için uzun vadeli bir anlaşma imzalamıştı.



“Önemli büyüme fırsatlarının kilidini açacak”

Anlaşmaya ilişkin görüşlerini paylaşan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı ve ADNOC Genel Müdürü Dr. Sultan Al Jaber, önemli stratejik Pazar ve sektörlerde konumlarını güçlendirdiklerini söyledi. Sultan Al Jaber, "Borealis'teki yüzde 25 hissemizin yanı sıra bu dönüm noktası niteliğindeki işlem, kimyasal portföyümüzde önemli büyüme fırsatlarının kilidini açacak. Aynı zamanda iddialı büyüme stratejimizi hızlandırmak için odaklandığımız entegre kimyasallar platformu yatırımlarımıza destek verecek” diye konuştu.

“Sınıfının en iyisi kuruluşlarla ortaklık yapmaya devam edeceğiz”

Mubadala Genel Müdürü ve Grup CEO'su Khaldoon Khalifa Al Mubarak ise "Mubadala'nın Avusturyalı ortaklarımızla uzun süredir devam eden bir ilişkisi var ve enerji sektöründe bir şampiyon olan OMV'yi geliştirmek için bu süreçte birlikte çalıştık. 2022, dünyanın her yerindeki sektörlerde ve coğrafyalarda Mubadala'nın faaliyetlerinin ve stratejik yatırımlarının arttığı bir yıl oldu. Yatırım tabanımızı çeşitlendirirken ve büyüme rotamızı genişletirken, sınıfının en iyisi kuruluşlarla ortaklık yapmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.