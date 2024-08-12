Alman devi İngiltere'de yaşanan olayların ekonomik etkilerine dikkat çekti

Deutsche Bank ekonomisti Sanjay Raja, Birleşik Krallık'taki son protesto gösterilerinin, ayaklanmaların ekonomiyi etkileyeceğini, ancak siyasi ve sosyal maliyetlerin daha yüksek olacağını söyledi.

Raja, Goldsmiths Üniversitesi'nin 2011 yazındaki ayaklanmaların ekonomiye zarar, ticaret kaybı ve polisiye tedbirler nedeniyle 200 milyon ila 500 milyon sterline mal olduğu yönündeki tahminini kullanarak, bunun Birleşik Krallık'ın aylık GSYH'sına yaklaşık %0,15'lik bir darbe anlamına geleceğini vurguladı.

Ancak Raja, şu ana kadar daha az tutuklama olması nedeniyle -2011'deki 3,000'den fazla tutuklamaya kıyasla cumartesi günü 700'den fazla- ekonomiye etkisinin ağustos ayı için %0.05'e daha yakın olacağını ifade etti.

Raja, "Bununla birlikte, siyasi ve sosyal sermaye maliyeti orta vadede kesinlikle daha yüksek olabilir- yatırımcıların ve işletmelerin ileriye dönük olarak muhtemelen daha bilinçli olacakları bir şey" dedi.