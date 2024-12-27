Alman iş dünyası 2025 için kötümser
İşveren odaklı Alman Ekonomi Enstitüsü IW tarafından yayınlanan ankete göre, Alman iş dernekleri mevcut durumlarını bir yıl öncesine göre daha kötü görüyor ve önümüzdeki yıl hakkında karamsar olmaya devam ediyor.
IW Direktörü Michael Huether, “Alman ekonomisi 2025 yılında da ayağa kalkamayacak” dedi. Anket, 49 iş dünyası derneğinden 31'inin mevcut durumu 2023'ten daha kötü gördüğünü ve 49 sektör temsilcisinden 20'sinin gelecek yıl üretimde düşüş beklerken sadece 16'sının artış beklediğini gösterdi.
IW, yüksek enerji, işçilik ve malzeme maliyetlerinin yanı sıra aşırı bürokrasinin şirketler üzerinde baskı yarattığını ve uluslararası rekabete ayak uydurmalarını zorlaştırdığını belirtti.
Enstitü, belirsiz küresel durumun ihracatı engellediğini, yurtiçindeki siyasi kaosun ise yatırımları azalttığını sözlerine ekledi.
Kötü hava özellikle işgücü piyasasını etkilemekle tehdit ediyor: ankete katılan derneklerin yarısı önümüzdeki yıl sektörlerinde işten çıkarmalar beklerken, sadece 7 dernek istihdamın artmasını bekliyor.
IW, özellikle sanayide, örneğin demir-çelik, makine mühendisliği ve inşaat sektörlerinde daha az iş imkanı olacağını belirtti.