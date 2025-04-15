Almanya ekonomisinde iyimserlik çöktü: ZEW endeksi hızlı geriledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife saldırısının ardından Alman ekonomisinin görünümü bu ay çöktü.

168 banka, sigorta şirketi ve diğer işletmelerdeki analistlerin beklentilerini izleyen bir ölçüt olan ZEW Ekonomik Beklenti Göstergesi, Nisan ayında aylık 65,6 puan düşerek -14,0'e geriledi.

Açıklanan veri ekonomistlerin 10,0 olan beklentinin çok altında kaldı ve Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı tam ölçekli işgalinden bu yana en güçlü düşüş oldu.

Anket, Trump yönetiminin Avrupa Birliği'nden mal ithalatına %20 gümrük vergisi duyurmasından bu yana Alman duygusunun ilk ölçümlerinden birini oluşturuyor.

AB'nin en büyük ekonomisi olan Almanya, Volkswagen, BMW ve Mercedes-Benz'i içeren otomobillerinin yanı sıra çelik ve alüminyuma yönelik %25 ABD gümrük vergisiyle karşı karşıya bulunuyor

ZEW Başkanı Achim Wambach, "ABD ticaret politikasındaki düzensiz değişiklikler, Almanya'daki beklentiler üzerinde ağır bir baskı oluşturuyor. Sadece açıklanan karşılıklı tarifelerin küresel ticaret üzerindeki sonuçları değil, aynı zamanda bunların değişim dinamikleri de küresel belirsizliği büyük ölçüde artırdı." dedi.