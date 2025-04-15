Çin, nadir toprak elementlerinin ihracatını durdurdu

Çin, nadir toprak elementlerinin (NTE) ihracatını 3 Nisan’dan itibaren durdurdu. ABD ile devam eden ticaret savaşı bağlamında alınan bu karar, özellikle elektrikli araç, savunma sanayi, havacılık ve iletişim teknolojileri gibi sektörleri doğrudan etkiliyor.

ABD’nin kalbi durdu: “Felç etkisi yarattı”

New York Post’un haberine göre bu yasak ABD için adeta üretim krizine yol açtı.

NTE’ler olmadan, savaş uçaklarından cep telefonlarına, Tesla motorlarından füze sistemlerine kadar birçok ürünün üretimi durma noktasına geldi.

İhracat lisansı yok, sevkiyatlar durdu

Çin Ticaret Bakanlığı, disprosiyum, itriyum, samaryum, gadolinum, terbiyum, lutesyum ve skandiyum dahil olmak üzere yedi elementin ihracatına özel lisans zorunluluğu getirdi. Ancak sistem henüz tam olarak kurulmadığı için hiçbir ülkeye sevkiyat yapılamıyor.

Savunma sistemlerinden yenilenebilir enerjiye

Uzmanlara göre Çin'in kontrol altına aldığı bu metaller uydu sistemleri, akıllı füzeler, batarya teknolojileri, radar sistemleri, nükleer reaktörler, lazer sistemleri ve enerji depolama çözümlerinde kullanılıyor. ABD ithalatının yüzde 70’i Çin’den sağlanıyor.

Horn: Çin her şeye hükmediyor

ABD’nin stratejik maden uzmanı Drew Horn, “Bu elementler her şeyin içinde var. Çin, bu kaynaklarla dünya üretimini yöneten bir tekel kurdu” dedi. Horn, Çin’in bu adımı ABD’ye karşı bir baskı aracı olarak kullandığını savundu.

Washington’un planı: Alternatif tedarik zincirleri

Uzmanlar, ABD’nin bu krizi dost ülkelerle yeni tedarik zincirleri kurarak aşmayı hedeflediğini belirtiyor. Pekin'in bu tarz ticari hamleleri, ABD’nin yerli üretim projelerini ve enerji bağımsızlığı stratejilerini hızlandırmasına da zemin hazırlıyor.

Bu elementler olmadan üretim duruyor

Çin’in kısıtlama getirdiği ve modern teknolojide vazgeçilmez olan bazı nadir toprak elementleri:

Disprosiyum (Dy): Yüksek ısıya dayanıklı mıknatıslar

İtriyum (Y): Süper iletkenler ve lazer sistemleri

Gadolinum (Gd): MR cihazları ve nükleer reaktörler

Samaryum (Sm): Akıllı silahlar ve füze sistemleri

Terbiyum (Tb): LED ekranlar ve manyetik depolama

Lutesyum (Lu): PET tarama cihazları

Skandiyum (Sc): Hafif alaşımlar ve havacılık