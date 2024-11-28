Almanya'da enflasyon ECB hedefinin üzerine çıktı

Alman İstatistik Ofisi Destatis'in yaptığı açıklamaya göre, tüketici fiyatları kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artarak ekim ayındaki yüzde 2,0 seviyesine yükseldi. Analistler yüzde 2,3'lük artış bekliyordu. Aylık bazda ise yüzde 0,2 düştü.

AB uyumlu kasım enflasyonu ise aylık yüzde 0,7 düşerken yıllık bazda yüzde 2,6 beklentiye karşı yüzde 2,4 arttı.

Büyük ölçüde enerji fiyatlarından kaynaklanan ekim ayındaki artışa rağmen, artan işsizlik ve yavaşlayan ücretlerle birlikte Almanya'nın can çekişen ekonomik büyümesi nedeniyle enflasyonun önümüzdeki birkaç ay içinde soğuması bekleniyor.

Bu durum özellikle politika yapıcıları uzun süredir endişelendiren ve enflasyonist baskıların bir sembolü olan hizmet fiyatlarını etkileyeceği belirtildi. Hizmet enflasyonu geçen ay ile aynı kalarak yüzde 4,0 seviyesinde gerçekleşti. Daha değişken olan enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise yüzde 2,9'dan yüzde 3,0'a yükseldi.