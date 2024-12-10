Almanya’da enflasyon yeniden yüzde 2’nin üzerinde

Almanya'da açıklanan nihai veriler hizmetlerin daha pahalı gelmesinin etkisiyle enflasyonun kasımda temmuzdan beri ilk defa yüzde 2’nin üzerine çıktığını teyit etti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin kasım ayı nihai verilerini yayınladı.

Buna göre, Almanya’da ekimde yüzde 2 olan yıllık enflasyon kasımda yüzde 2,2’ye yükseldi. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise yüzde 0,2 geriledi. Nihai veriler, daha önce yayımlanan öncü verileri teyit etti. AB uyumlu TÜFE de kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,7 düşerken, yıllık bazda yüzde 2,4 yükseldi.

Hizmet sektöründe fiyatlar ortalamanın üzerinde arttı

Destatis açıklamasında, “Kasım 2024'te enflasyon özellikle hizmet sektöründeki ortalamanın üzerindeki fiyat artışlarından kaynaklandı. Buna karşın, enerji fiyatlarındaki gelişme Kasım 2024'te de enflasyon oranını düşürücü bir etki oluşturdu. Ancak bu etki önceki aylara kıyasla daha az belirgin oldu.” ifadelerine yer verildi.

Bu arada ülkede yıllık artış gıda ve hizmet fiyatlarında sırasıyla yüzde 1,8 ve yüzde 4 olarak kayıtlara geçerken, her ikisinin aylardır en büyük fiyat belirleyicileri olması dikkati çekiyor.

Zeytinyağında yıllık yüzde 13,3 ve çikolata fiyatlarında yüzde 9,5 artış görüldü. Sigorta hizmetleri yüzde 16,6 ve uçak biletleri yüzde 10,4 arttı.

Enerji fiyatları geriledi

Ülkede enerji fiyatları ise yıllık bazda yüzde 3,7 düştü. Kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre elektrik fiyatları yüzde 4,1 geriledi. Eylülde yüzde 7,6 ve ekimde 5,5’lik düşüşün ardından enerjideki fiyat düşüşünün kasımda daha da zayıflaması dikkati çekti.

Almanya'da enerji fiyatları hariç yıllık enflasyon ise kasımda 2,9 olarak gerçekleşti.

Fiyat artışları ECB’nin hedefine uygun

Analistler, Avrupa Merkez Bankasının orta vadede yüzde 2’lik enflasyon hedefini hatırlatarak, Almanya'da da fiyatların “ECB’nın hedefi kapsamında artmaya devam ettiğine” işaret etti.

Bununla birlikte analistler, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcında enerji ve gıda fiyatlarının hızla yükseldiği ve Almanya'da enflasyon oranının neredeyse yüzde 10 tırmandığı 2022’deki gibi bir fiyat artışı dalgası da beklemiyor.

Öte yandan, Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya'da enflasyon oranı, bölgede enflasyon eğilimleri açısından özellikle önemli görülüyor. Alman hükümeti, geçen yıl yüzde 5,9 olan enflasyonun bu yıl yüzde 2,2’ye, 2025'te ise yüzde 2'ye düşeceğini öngörüyor. Hükümet, enflasyonun 2026’da ise yüzde 1,6 düzeyinde olacağını tahmin ediyor.