Almanya'da iflaslar yüzde 10,7 arttı

Almanya'da Federal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, ağustos ayında iflaslar bir önceki yıla göre yüzde 10,7 oranında artış gösterdi.

İflaslardaki büyüme oranı, yıllık artışın kısa bir süreliğine yüzde 6'ya gerilediği Haziran 2024 hariç, Haziran 2023'ten bu yana çift haneli rakamlarda seyrediyor.

Ofis, 2024 yılının ilk yarısında, Alman mahkemeleri nihai verilere göre yıllık yüzde 24,9 artışla 10.702 kurumsal iflas bildirdi. Bu dönemde en fazla iflasın yaşandığı sektör ulaşım ve depolama olurken, bunu inşaat sektörü, geçici istihdam büroları ve konaklama gibi ticari hizmetler takip etti.