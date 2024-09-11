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İngiltere ekonomisi temmuzda büyüme göstermedi

İngiltere'de GSYH temmuz ayında aylık bazda değişiklik göstermezken, beklentiler yüzde 0,2 oranında büyüme yönündeydi.

Haber Merkezi
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İngiltere ekonomisi temmuzda büyüme göstermedi
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Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıkladığı verilere göre İngiltere'de GSYH temmuz ayında bir önceki aya göre değişiklik göstermedi.

Ekonomistler GSYH’nin aylık bazda yüzde 0,2 oranında büyümesini bekliyorlardı.

Ülkenin ekonomik üretimi temmuz ayında da artmayarak haziran ayında kaydedilen durgunluğu devam ettirdi. Bu durum, ABD ve Avrupalı emsallerinin çoğundan daha hızlı büyüdüğü bir ilk yarının ardından ekonominin bu yılın geri kalanındaki seyrine ilişkin şüpheleri artırıyor.

Temmuz ayında GSYH geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 arttı.

Temmuzda sona eren 3 ayda GSYH, bir önceki 3 aya göre yüzde 0,5 yükseldi.

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