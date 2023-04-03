Almanya'da imalat sektörü daralmaya devam etti

Almanya ekonomisine dair öncü göstergelerden olan Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine göre Mart ayında Avrupa'nın en büyük ekonomisinde imalat aktiviteleri daralmaya devam ederek şubat ayındaki 46,3'ten, 44,7'ye düştü.

Gelen veri, genişleme bölgesi için eşik sınır olan 50'nin altında kalmaya devam etmesinin yanında, imalat sektöründeki daralmanın devam ettiğine dair sinyal vermeye devam etti.

Bunla birlikte 44,7'ye düşen PMI verisi, Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti. Veri, 2022 Temmuz ayından beri 50 eşik değerin altında kalarak daralmaya işaret ediyor.

S&P Global tarafından hazırlanan raporda, "Tedarikçi performansındaki iyileşme, seri tarihinde bugüne kadar görülen en büyük gelişmeydi ve pandeminin yol açtığı benzeri görülmemiş bozulmanın çözülmesini temsil ediyordu." ifadeleri yer aldı.