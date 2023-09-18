Asya borsaları satıcılı seyirde

ABD Merkez Bankası (Fed) ve Japonya Merkez Bankası'nın da (BOJ) aralarında bulunduğu merkez bankalarının faiz kararlarını açıklayacağı haftanın başında Asya borsaları düşerken dolar değerini korudu.

Merkez bankalarının açıklayacağı kararlar, küresel para politikasının gelecekteki seyrine dair ipucu edinmek için yakından takip edilecek. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi %0.63 geriledi. Tokyo borsalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olmasıyla Japonya'nın Nikkei endeksinde işlem gerçekleşmedi. Asya işlemlerinde, Çin'in zor durumdaki inşaat şirketi Evergrande'nin hisselerindeki düşüşten etkilenen ve Hong Kong'da işlem gören inşaat şirketlerinin %2 düşüşü noktası oldu.

Çin'in güneyinde polislerin Evergrande'nin varlık yönetimi biriminde çalışan birkaç kişiyi tutuklamasının ardından şirket hisseleri %20 düştü. Kimlerin tutuklandığı ve tutuklanmanın gerekçesiyle ilgili ise detaylı bilgi verilmedi. Bu hafta, Fed de dahil olmak başlıca merkez bankaları ve gelişmekte olan ülkelerden de birçok merkez bankası para politikası toplantısı düzenleyecek.

Gözler Fed'de

Fed'in Çarşamba günü politika faizini sabit tutacağını fiyatlayan piyasalar, ekonomi ve faizlere ilişkin açıklanacak güncel tahminlere ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına odaklanacak. ABD'de Hazine tahvil getirileri yükselirken, 2 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi vadeli işlemlerin Fed toplantısı öncesinde faizlerin bir süre daha yüksek kalacağını fiyatlamasıyla %5 seviyesinin üzerine çıktı. Dolar endeksi 105.29 ile altı ayın zirvesi yakınlarındaki seyrini sürdürdü.

Japonya'daki resmi tatil ve bu hafta açıklanacak faiz kararları nedeniyle piyasalarda fazla hareketlilik görülmezken dolar ve çoğu başlıca para birimi erken işlemlerde yatay seyretti. Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi %0.03 düşüşle 105.23 seviyesine geriledi. Dolar yen karşısında %0.10 düşüşle 147.67 seviyesinde işlem gördü. Euro/dolar %0.13 artışla 1.0669 seviyesine yükseldi.

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretim kesintilerini uzatmalarının ardından dördüncü çeyrekte arz açığının büyüyeceği tahminleri ve dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de talebin toparlanacağı beklentileriyle üst üste üçüncü işlem gününde de yükseldi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı % 0.55 yükselerek 94.45 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD hafif ham petrolü %0.72 yükselerek 91.42 dolar seviyesinde işlem gördü.