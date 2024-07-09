Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,9 değer kaybıyla 511,76 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,66 düşüşle 8.139,81 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,56 gerileyerek 7.508,66 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,28 değer kaybıyla 18.236,19 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,53 azalarak 33.864,47 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,1 azalarak 1,08 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, Fransa'da seçimin ardından ortaya çıkan siyasi belirsizlik ortamını olumsuz karşıladı.

Seçimlerde, solcu Yeni Halk Cephesi 178 milletvekili çıkararak ilk sırayı alırken, onu 163 sandalye ile Macron ittifakı ve 143 sandalye ile aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ittifakı izledi.

Fransa'da yeni meclis tablosu, hükümet kurmak için ittifaklar ya da partiler arasında koalisyon görüşmelerini zorunlu hale getirdi.