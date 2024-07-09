Moody's'ten Fransa yorumu: Seçim sonuçları kredi notu için olumsuz

Fransa'da ilk turu 30 Haziran, ikinci turu 7 Temmuz'da yapılan erken genel seçimler, solcu 4 partinin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi'nin galibiyeti ile sonuçlandı.

Seçimlerde, solcu Yeni Halk Cephesi 178 milletvekili çıkararak ilk sırayı alırken, onu 163 sandalye ile Macron ittifakı ve 143 sandalye ile aşırı sağcı Ulusal Birlik İttifakı (RN) izledi.

Bu sonuçlarla toplam 577 milletvekilinin görev yapacağı mecliste hiçbir parti ya da ittifak hükümet kurmak için gerekli salt çoğunluğa ulaşamadı.

Moody's'ten yapılan açıklamada, Fransa'da Yeni Halk Cephesi'nin galibiyetinin ardından kurulacak büyük bir koalisyonun, karar alma ve borç azaltma görevini daha da zorlaştıracağı belirtildi.

Açıklamada, "Gelecekteki herhangi bir hükümetin karşılaşacağı kısıtlamalar göz önüne alındığında, 2025'te harcamaya dayalı mali konsolidasyon görmemiz pek olası değil." ifadesi kullanıldı.

Fransa'da vergi gelirlerinin GSYH'ye oranı halihazırda Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nde (OECD) en yüksek oran olduğu için ülkenin daha fazla vergi artışına gitmesinin de pek mümkün olmadığı belirtilen açıklamada, "Bu nedenle, seçim sonucunun mali etkileri kredi notu için negatiftir." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, bütçe açığı ve borç rakamlarının beklentilerden önemli ölçüde yüksek olması durumunda Fransa’nın kredi notu görünümün "negatif"e düşebileceğine işaret edilerek, mevcut benzeri görülmemiş koşulların Fransız kurumlarını ve politika etkinliğini test edeceği ifade edildi.

Moody's, Fransa'nın kredi notunu "Aa2" ve kredi notu görünümünü "durağan" olarak tutuyor.