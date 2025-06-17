Fed faiz indiriminde piyasalar ne bekliyor?

Principal Asset Management'tan Seema Shah, Fed'in zayıflayan ekonomi ve hedefin üzerinde enflasyon beklentileri arasında dar bir yolda ilerlediğini öne sürdü.

Shah, “Ekonominin yumuşamasını beklerken, süregelen ticaret belirsizliği para politikasında yanlış adımlar için olgunlaşmış bir zemin oluşturuyor. Özellikle de enflasyon halihazırda hedefin üzerinde seyrederken ve 3. çeyrekte gümrük vergisi kaynaklı bir artış görmesi beklenirken ve ekonomik veriler dirençli kalmaya devam ederken” dedi.

Pricipal Asset Management, Fed'in faiz oranlarını düşürmeden önce dördüncü çeyreğe kadar beklemesini bekliyor.

Para piyasaları, Fed'in çarşamba günkü politika kararında faiz oranlarının değişmeyeceğini fiyatlıyor. ABD perakende satış verisinin ardından da piyasaların Fed'den eylül ayında faiz indirimi beklentisi sürdü.