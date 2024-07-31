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Avrupa borsaları İspanya hariç pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları, yeni güne İspanya hariç pozitif bir seyirle başladı.

Haber Merkezi
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Avrupa borsaları İspanya hariç pozitif seyrediyor
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Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1 yükselişle 519,0 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 artışla 18.540 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,3 değer kazancıyla 8.379 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 primle 34.059 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,1 yükselişle 7.554 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi bir önceki kapanışın hemen altında 11.200 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1,0818 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izlerken, Avrupa borsaları İspanya hariç pozitif bir seyir izliyor.

Dün açıklanan verilere göre Almanya ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin aksine yüzde 0,1 daralırken, Euro Bölgesi'nde büyüme öngörüleri aşarak ikinci çeyrekte yüzde 0,3 oldu.

Almanya'da enflasyon ise aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,3 ile tahminlere paralel gerçekleşti.

Söz konusu verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yılın geri kalanında en az iki faiz indirimine gideceği öngörülmeye devam ediyor.

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