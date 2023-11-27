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Avrupa doğal gaz fiyatları güçlü arz ile geriliyor

Avrupa doğal gaz fiyatları, soğuk hava koşullarına rağmen beklenenden düşük depolama çekilmeleri ve güçlü arz nedeniyle bugün aşağı yönlü hareket ediyor.

Haber Merkezi
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Avrupa doğal gaz fiyatları güçlü arz ile geriliyor
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Montel-Foreks'in haberine göre, Hollanda TTF hub’ı Aralık vadeli gaz kontratı bugün en son Ice Endex'te 2,24 EUR düşüşle 44,42 EUR/MWh seviyesinden işlem gördü. İngiltere NBP hub’ı eşdeğeri 6,36 p düşüşle 113,43 p/th seviyesine geriledi.

Almanya merkezli bir trader, “Soğuk havanın tahmin edilenden daha az tehlikeli olduğu ortaya çıktı; depolardan çekilen miktarlar beklenen 4 TWh/gün'den daha düşük, bu da talebin zayıf olduğunu gösteriyor” yorumunu yapıyor.

AB depolama birimlerinden çekilen gaz hacmi son beş seansta 2,6-3,5 TWh arasında kaydedildi.

Avrupa'nın en büyük gaz tüketicisi Almanya'da sıcaklıkların bu hafta normalin 4,7 °C altında olması bekleniyor. Montel Energy Quantified (EQ) verilerine göre, geçen hafta başındaki tahminler sıcaklıkların ortalamanın 5,3 °C altına kadar inebileceğini öngörmekteydi. Gelecek hafta Almanya'da sıcaklıkların normalin ortalama 3,9 °C altında olması bekleniyor.

SMHI'nın bugün yaptığı tahmine göre Avrupa'da sıcaklıklar 10 Aralık'tan itibaren normale dönecek.

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