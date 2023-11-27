Avrupa doğal gaz fiyatları güçlü arz ile geriliyor

Montel-Foreks'in haberine göre, Hollanda TTF hub’ı Aralık vadeli gaz kontratı bugün en son Ice Endex'te 2,24 EUR düşüşle 44,42 EUR/MWh seviyesinden işlem gördü. İngiltere NBP hub’ı eşdeğeri 6,36 p düşüşle 113,43 p/th seviyesine geriledi.

Almanya merkezli bir trader, “Soğuk havanın tahmin edilenden daha az tehlikeli olduğu ortaya çıktı; depolardan çekilen miktarlar beklenen 4 TWh/gün'den daha düşük, bu da talebin zayıf olduğunu gösteriyor” yorumunu yapıyor.

AB depolama birimlerinden çekilen gaz hacmi son beş seansta 2,6-3,5 TWh arasında kaydedildi.

Avrupa'nın en büyük gaz tüketicisi Almanya'da sıcaklıkların bu hafta normalin 4,7 °C altında olması bekleniyor. Montel Energy Quantified (EQ) verilerine göre, geçen hafta başındaki tahminler sıcaklıkların ortalamanın 5,3 °C altına kadar inebileceğini öngörmekteydi. Gelecek hafta Almanya'da sıcaklıkların normalin ortalama 3,9 °C altında olması bekleniyor.

SMHI'nın bugün yaptığı tahmine göre Avrupa'da sıcaklıklar 10 Aralık'tan itibaren normale dönecek.