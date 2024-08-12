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Avrupa'da CDS'ler geriledi

Avrupa, İngiltere ve ABD verilerinin öne çıktığı haftanın ilk gününde CDS’lerde gerileme görüldü.

Haber Merkezi
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Avrupa'da CDS'ler geriledi
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Euro Bölgesi GSYH verileri ile İngiltere ve ABD enflasyon verilerinin açıklanması öncesinde duyarlılık arttıkça, kredi temerrüt takasları kullanarak temerrüde karşı Euro kredisini sigortalamanın maliyeti (CDS) düşüyor.

IG analistleri, "Genel olarak, geçen haftaya göre atmosfer çok daha sakin, hisse senedi piyasaları son beş seansta yükselişe geçti" dediler.

S&P Global Market Intelligence verilerine göre, Euro yüksek getirili CDS'leri takip eden iTraxx Europe Crossover endeksi 4 baz puan düşerek 324 baz puana gerilerken, Euro yatırım yapılabilir CDS'leri takip eden iTraxx Europe Main endeksi 1 baz puan düşerek 61 baz puana geriledi.

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