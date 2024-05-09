Avrupa'da, Euro pazarına kripto ekleme konusu masada

Investing.com'un haberine göre Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), uzmanlardan kripto varlıklarını yatırım ürünlerine dahil edilip edilmemesi gerektiği konusunda yorum bekliyor. Süreç sonunda olumlu yanıt alınırsa kripto destekli yatırım ürünleri 12 trilyon euro’luk pazara eklenebilir.

ESMA, 7 Ağustos’a kadar görüş penceresini açık tutacak. AB otoritesi, UCITS adlı yatırım fonları paydaşlarından görüş beklerken bu fonların, genellikle borsa yatırımları ya da para piyasası fonlarından oluştuğu biliniyor. AB düzenlemeleri kapsamında yönetilen UCITS fonlarına AB üyesi olmayan ülkelerden de yatırım kabul ediliyor.

Euro Bölgesi kripto yatırımına yoğunlaşmayı gündemine aldı

Bu fonlara kripto para birimlerinin de dahil edilip edilmemesi konusunda olumlu yanıt verilirse UCITS, kripto endüstrisine yatırım yapan en büyük geleneksel fonlardan biri olacak. Bu yıl ilk olarak ABD’de spot BitcoinETF’lere yeşil ışık yakılmasının ardından son olarak spot Bitcoin ve EthereumETF’lerinin Hong Kong’da işlemlere başlaması, Avrupa otoritelerinin de bu alanda yeni bir adım atmasını tetiklediği düşünülüyor.

Diğer yandan Avrupa Birliği, kripto para piyasaları konusunda en geniş yasa olarak kabul edilen Kripto Varlık Piyasaları Yönetmeliği'ni (MiCA) onaylayan bir bölge. Bu bağlamda Euro Bölgesi’nin kripto düzenlemeleri konusunda geniş bir çerçeveye sahip olması, yatırımcılara, kripto yatırımları konusunda da bir güven veriyor.

ESMA, ayrıca UCITS paydaşlarına sunduğu ankette MiCA’ya değinerek kripto yatırımlarının mevcut düzenlemelerden etkilenip etkilenmeyeceğini sorusunu yöneltiyor.