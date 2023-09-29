BlackRock'tan tahvil öngörüsü

BlackRock CEO'su Larry Fink, jeopolitik ve tedarik zincirlerindeki değişimlerin enflasyonu daha kalıcı hale getirmesiyle 10 yıllık Hazine getirilerinin %5'in üzerine çıkmasını beklediğini söyledi.

Berlin'de düzenlenen Küresel Diyalog forumunda konuşan Fink, "Benim görüşüme göre, bu gömülü enflasyon nedeniyle 10 yıllık faizler en az %5 veya daha yüksek olacak. Jeopolitikteki değişimin yapısal olarak enflasyonist olduğunu hafife alıyoruz" dedi

10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi dün 2007'den bu yana en yüksek seviye olan %4,68'e kadar çıktı.

BlackRock daha önce uzun vadede daha yüksek oranlar konusunda uyarıda bulunmuş olsa da Fink, dünyanın ABD'nin çift haneli fiyat artışına maruz kaldığı 1970'lerdeki "hiperenflasyonun" tekrarıyla karşılaşmasının pek olası olmadığını da söyledi.

Fink, "70'lerin sonunda hiperenflasyonun yaşandığı dönemde genç bir tahvil tüccarıydım. Artık 70'lerdeki enflasyona yakın bir şey yaşayacağımızı sanmıyorum. Ancak ister deflasyondan enflasyona geçiş olsun, ister jeopolitik bir geçiş olsun, çok fazla geçişin yaşandığı bir dönemde olduğumuzu açıkça söyleyebilirim. Tedarik zincirlerinin parçalanması daha yeni başlıyor" dedi