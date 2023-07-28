BOJ'dan getiri eğrisi açıklaması

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda, getiri eğrisi kontrolünü daha esnek hale getirme kararının kolay para politikası duruşunun değiştirilmesi anlamına gelmediğini söyledi.

Ueda, "Getiri eğrisi kontrol politikasını daha esnek hale getirerek yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşma olasılığını artırmayı ve gevşek para politikasının sürdürülebilirliğini iyileştirmeyi amaçlıyordu" dedi.

Ueda, bugün alınan kararın 10 yıl vadeli Japon devlet tahvilinde getiriyi kendi başına belirleme konusunda piyasaya daha fazla özgürlük vereceğini, ancak BOJ'un Japon devlet tahvillerinde spekülatif satışının çok baskın hale gelmemesi için piyasada kontrolü elinde tutacağını da vurguladı.