Buffett'ın satışları, piyasalara düşüş uyarısı: Yeni bir "dot-com krizi" mi?

Ünlü fon yöneticisi Bill Smead, yatırım dünyasının ünlü isimlerinden olan Warren Buffett ve Charlie Munger’ın stratejilerini yakından takip ederek, onların uzun vadeli "al ve tut" yaklaşımını kendi yatırımlarına uygulamasıyla tanınıyor.

CNBC-e Business Insider haberine göre Smead, yönettiği Smead Value Fund ile son 15 yılda kendi kategorisindeki fonların yüzde 99’undan daha iyi performans gösterirken, S&P 500’ün de yıllık yüzde 14 getirisini geçti.

Buffett'ın hisse satışları ve nakde geçmesi düşüş hazırlığı mı?

Smead, Buffett’ın piyasada düşüş riskine karşı hazırlık yaptığı anlara dikkat ederken, son dönemde Apple ve Bank of America (BofA) gibi hisse senetlerinde de satışlarına dikkat çekerek, piyasanın da benzer bir hazırlık içinde olduğunu düşündürüyor.

Smead, Buffett’ın günümüzdeki satışlarının 1999 yılındaki hareketleriyle paralellik kurdu. O dönemde yaşanan “Dot-com” balonu zirvedeyken, Buffett teknoloji sektörüne yönelik heyecana karşı uyarılarda bulunmuştu. Buffett, 1999’da yaptığı konuşmalarda, hisse senetlerinin 1980’ler ve 1990’lardaki gibi büyük karlar sağlayamayacağını ve değerlemelerin aşırı düzeylere ulaştığını söylemişti.

“Buffett’ın davranışlarına bakın”

Smead, son yıllardaki kazanç serisinin uzun vadede S&P 500 performansı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini öngörüyor. Ayrıca, Fed’in faiz oranlarını düşürmesiyle enflasyonun yeniden yükseleceğini ve bu durumun 10 yıllık Hazine tahvili faiz oranlarını yüzde 6’ya çıkarabileceğini belirtiyor. Yüksek değerlemelerle birlikte bu durumun piyasa için ciddi sorunlar yaratabileceğini ifade ediyor.

Smead, işgücü piyasasının güçlülüğüne de dikkat çekerken, işsizlik oranının yüzde 4,2 olmasına rağmen iş gücü talebinin yüksek olduğunu belirtiyor. Tüm bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda, Smead, önümüzdeki dönemde endeksin zayıf performans göstermesini bekliyor ve Buffett’ın da bu görüşte olduğunu düşünüyor.

Smead, "Buffett’ın davranışlarına bakın, verimsiz döngüye hazırlanıyor" diyerek, piyasanın ilerleyen dönemlerde geri çekileceği ve bu durumun bir satış döngüsüne yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Dot-com krizi

ABD’de 1990’ların ortalarında başlayan ve 2000’lerin başlarında patlayan teknoloji şirketleri hisselerinin hızla yükseldiği dönem olan dot-com krizi, ani çakılmayla sonuçlanmıştı. 1995-2000 yılları arasındaki büyük ralli, 2001 ve 2002’de yaşanan çöküş ve girilen ayı piyasasıyla son buldu.

Bu dönemin temelleri, 1989’da internetin başlamasıyla teknoloji ve internet girişimlerinin yayılmasıyla atıldı. İnternetin yaygınlaşması, yatırımcıların da dikkatini çekmesiyle şişen piyasalarda, sermaye bolluğu “dot-com balonunu” ortaya çıkardı.

Ocak 1995 tarihinden Mart 2000’e kadar yüzde 582 artan teknoloji odaklı Nasdaq endeksi, büyük şirketlerin yüklü satış emirleriyle tetiklenen bir panikle birkaç hafta içinde yüzde 10 değer kaybetti.

Endeks, 2001’de sert gerilerken, “dot-com” şirketlerinin büyük çoğunluğu iflas etti. Nasdaq endeksi, 2000'lerin başında zirvede seviyelerinde 6 trilyon dolar piyasa değerine ulaşırken, 2022’nin başında 2,24 milyar dolar piyasa değerindeydi.