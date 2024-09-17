Dünyanın en zengin kişilerinden Warren Buffett, mutfak masrafı için borç isteyen kızına para vermedi

Warren Buffett, kızı Susie Buffett’ın mutfağını yenilemek için istediği 41.000 dolarlık kredi talebini reddetti.

Çocuklarına, hayır kurumlarına olduğu kadar cömert değil

Bloomberg'e göre Buffett, 142 milyar dolarlık net servetiyle dünyanın en zengin insanları arasında yer alıyor. Yıllar boyunca milyarlarca doları hayır kurumlarına bağışlamış olmasına rağmen, kendi çocuklarına maddi destek sağlama konusunda aynı cömertliği göstermiyor. HBO’nun Becoming Warren Buffett belgeselinde kızı Susie Buffett, babasının bu tutumluluğunu ortaya koyan bir anısını paylaştı.

Benzinga'da yer alan habere göre 2011’de Globe and Mail’de yayımlanan bir makalede de anlatıldığı üzere, Susie bir bebeği olduktan sonra mutfağını genişletmek için babasından 41.000 dolarlık bir kredi istemişti. Babası ise ona, “Herkes gibi bankaya git” yanıtını vermişti.

2017 yılında Susie, bu mutfak hikâyesini yeniden gündeme getirerek babasından yardım değil, sadece bir kredi istediğini ve babasının cevabının kendisini şaşırttığını belirtti. “Sadece kredi istemiştim, parayı karşılıksız vermesini istemedim” diyen Susie, yine de babasının bu yaklaşımını doğal bulduğunu ifade etti. Susie yine de "Oh hadi ama, bunu yapamaz mısın?" diye düşündüğünü paylaştı.

Kızı, babasının cimri olduğunu düşünmüyor

Ancak bu olay, babasının cimri olduğunu düşündürmedi. Susie, babasının bu mali disiplinini şakayla karışık bir şekilde ele alarak annesine bir gün evsiz kalabileceğini söyledi. “Bir gün People dergisinin kapağında evsiz olarak yer alacağım çünkü babam süper zengin olacak ve biz ortalıkta dolaşıyor olacağız” diyerek babasının bu konudaki katılığını esprili bir dille eleştirdi.

Susie, babasının asla cimri olmadığını ve bu tutumluluğunun çocukları için doğru bir yaklaşım olduğunu belirtti. Buffett ailesinde büyümek, dünyanın en zengin insanlarından birinin çocukları olmalarına rağmen oldukça "normal" bir çocukluk anlamına geliyordu. Susie “Biz çok normal bir ortamda büyüdük ... biraz babanın her şeyi bildiği klasik bir durum” dedi. Susie ve kardeşleri küçükken harçlık alır, bu parayı genellikle şeker ve dergilere harcardı. Ayrıca babalarının evde bir slot makinesi bulundurduğunu ve çocukların parasını içine attığını, ancak geri almak için arka kısmını açtığını esprili bir şekilde anlattı.

Yaşlandıkça esnekleşti

Belgeselde, Susie annesi sayesinde babasının yıllar içinde daha esnek hale geldiğini belirtti. “Yaşlandıkça kesinlikle daha esnek oldu” diyen Susie, annesinin babasını yavaş yavaş bu konuda değiştirdiğini ekledi. Ayrıca çocukları yetişkin olduklarında, babalarının onları değiştiremeyeceğini fark ettiğini söyledi. “Ne isek oyuz ve bu o kadar da kötü değil” diyen Susie, babasının parayla ilgili endişelerinin zamanla azaldığını belirtti.

Susie, babasının paraya karşı temkinli yaklaşımını asla olumsuz bir şey olarak görmediğini vurguladı. Geriye dönüp baktığında, babasının bu prensiplerinin hayatlarını olumlu yönde şekillendirdiğini düşündüğünü söyledi. Krediyi alamasa bile, babasının doğru bir yaklaşımda bulunduğunu kabul etti. “Temelde, bence haklıydı” dedi.

2017’de Business Insider ile yaptığı bir röportajda, Susie babasının finansal felsefesine katıldığını ve onun büyük miktarda para bırakmama konusundaki kararlarını doğru bulduğunu belirtti. “Aslında çocuklarının üzerine bir sürü para bırakmama felsefesine katılıyorum. Bu arada, babam bu konuda haksız eleştiriliyor” dedi. Susie, babasının dışarıdan düşünüldüğünden çok daha cömert olduğunu, ama yine de onlara devasa bir servet bırakmayı planlamadığını söyledi. “Bize 50 milyar dolar bırakmayacak ve bırakmamalı da. Böyle bir şey yapmak çılgınca olurdu” diye ekledi.

ABD'li milyarder yatırımcı Warren Buffett, The Giving Pledge (Verme Ahdi) belgesini imzalamıştı. Bu imzayla Buffett ölmeden önce servetinin yüzde 99'unu paylaşacağını taahhüt ediyor.