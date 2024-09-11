Buffett, BofA hisselerini azaltmaya devam ediyor

Ünlü yatırımcı Warren Buffett'ın Berkshire Hathaway'i, Bank of America'da (BofA) 228,7 milyon dolar değerinde hissesini daha sattı. Holding, ABD'nin en büyük ikinci kredi kuruluşundaki hisselerini azaltmaya devam ediyor.

Berkshire, 6 Eylül ile 10 Eylül arasında yaklaşık 5,8 milyon BofA hissesi sattığını açıkladı.

Temmuz ortasından bu yana toplam hisse satışı yaklaşık 174,7 milyona ulaştı ve 7,19 milyar dolar gelir elde edildi.

Halen BofA'nın en büyük hissedarı olan Berkshire, hisseleri yüzde 10'un altına düşene kadar düzenli olarak satışları bildirmeye devam etmek zorunda ve bu oran şu anda yüzde 11,1 seviyesinde bulunuyor.