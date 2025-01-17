CBO: ABD'de bütçe açığı 2025'te 1,87 trilyon dolara düşecek

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), "Bütçe ve Ekonomik Görünüm: 2025-2035" raporunu yayımladı.

Raporda, 2024 mali yılında 1,91 trilyon dolar olan federal hükümetin bütçe açığının bu yıl 1,87 trilyon dolara gerilemesinin beklendiği belirtildi.

Bütçe açığının gelecek yıl da 1,71 dolara ineceğinin tahmin edildiği anlatılan raporda, 2035'te ise 2,70 trilyon dolara ulaşacağının öngörüldüğü aktarıldı.

Raporda, geçen yıl yüzde 97,8 olan kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının ise bu yıl yüzde 99,9'a çıkmasının, 2035'te ise tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yüzde 118,5'i bulmasının beklendiği kaydedildi.

Ekonomik büyümenin yavaşlayacağı belirtilen raporda, geçen yıl yüzde 2,3 olan büyümenin 2025'te yüzde 1,9, 2026'da da yüzde 1,8 olacağının tahmin edildiği bildirildi.