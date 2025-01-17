Trump kabine adaylarını açıkladı: Küresel ekonomiyi neler bekliyor?

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın kabine adayları için Senato'da onay oturumları sürerken, muhtemel ekonomi ekibinin Trump'ın "Önce Amerika" yaklaşımıyla uygulamayı planladığı politikalarını koordinasyon içinde hızla hayata geçireceği öngörülüyor.

Seçim kampanyasının merkezine ekonomi politikalarını yerleştiren ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, enflasyonu düşürmenin yanı sıra yeni tarifeler uygulamak, vergi indirimlerine gitmek ve fosil yakıt üretimini artırmak gibi vaatlerde bulunmuştu.

Trump, geçen yıl 5 Kasım'da yapılan seçimlerden zaferle çıkmasının ardından, hem kabine için düşündüğü isimleri hem de ekonomik planlarını bir bir açıklamıştı.

Sözlükteki en sevdiği kelimenin "tarife" olduğunu belirten Trump, ABD'nin çıkarlarını desteklemek için ticarette korumacı bir duruş sergilemeye devam etmiş, Kanada, Meksika, Çin, BRICS ülkeleri ve Avrupa Birliği'ne tarife tehdidinde bulunmuştu.

Trump, "adil ticaret, vergi kesintileri, regülasyonların azaltılması ve enerji bolluğunun birleşiminin" ABD'de daha fazla malın daha iyi ve daha ucuza üretilmesini sağlayacağını savunmuştu.

İklim krizini inkar eden söylemleriyle dikkati çeken Trump, Başkan Joe Biden tarafından, ülkenin karasularının büyük bir kısmında yürürlüğe konulan petrol ve doğal gaz sondajına yönelik yasağı da derhal kaldıracağını söylemişti.

Trump, ABD'yi "Bitcoin süper gücü" yapma sözü vermiş, kripto para birimleriyle ilgili "harika bir şey" yapacaklarını söylemişti.

Serbest ticaret ve gümrük tarifeleri gibi konularda farklı görüşlere sahip danışmanlar atadığı ilk döneminin aksine, Trump'ın yeni döneminde çalışma ekibine seçtiği veya aday gösterdiği isimlerin uygulamayı planladığı politikaları koordinasyon içinde hayata geçirebilecek kişilerden olması dikkati çekti.

Hazine bakanı adayı Bessent

Trump'ın Hazine Bakanlığına Amerikalı yatırımcı ve hedge fon yöneticisi Scott Bessent'i aday göstermesi, ülke ekonomisi ve piyasalar için olumlu yorumlandı.

ABD'nin seçilmiş başkanı, Bessent'in dünyanın önde gelen uluslararası yatırımcılarından, jeopolitik ve ekonomik stratejistlerinden biri olarak büyük saygı gördüğünü belirtti.

Bessent'ın ABD'yi yeni bir "Altın Çağ"a taşımasına yardımcı olacağını kaydeden Trump, ülkenin rekabet gücünü artırmak, adil olmayan ticaret dengesizliklerini ortadan kaldırmak ve büyümeyi önceliklendiren bir ekonomi inşa etmek için politikalarını destekleyeceğini aktardı.

Trump'ın seçim kampanyasında danışman olarak görev yapan Bessent, ekonomik büyümeyi yüzde 3'e çıkarmayı, bütçe açığını gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 3'üne indirmeyi ve ABD'nin enerji üretimini günde 3 milyon varil petrol ya da diğer yakıtlarla eşdeğer miktarda artırmayı öngören "3-3-3" planını savunuyordu.

Bessent, The Wall Street Journal gazetesine verdiği ilk röportajda, politika önceliğinin, Trump'ın vergi indirimi vaatlerini yerine getirmek olacağını ifade etti.

ABD Senatosu Finans Komitesi'ndeki onay oturumunda konuşan Bessent, büyüme yanlısı düzenleyici politikalar uygulayıp vergileri azaltarak ve enerji üretimini serbest bırakarak ABD ekonomisini harekete geçireceklerini vurguladı.

Ticaret bakanı adayı Lutnick

Ticaret Bakanlığına aday gösterilen finansal hizmetler şirketi Cantor Fitzgerald'ın Üst Yöneticisi (CEO) Howard Lutnick yabancı mallara uygulanan gümrük vergilerini artırma planının büyük destekçilerinden biri olarak öne çıktı.

Amerikalı milyarder Lutnick'in "tarife ve ticaret" gündemlerine liderlik edeceğini kaydeden Trump, ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi'nden de sorumlu olacağını aktardı.

Trump gibi ABD endüstrilerini yabancı rekabetten korumak için tarifeleri savunan Lutnick'in ismi Hazine Bakanlığı için de geçmişti.

Lutnick, kripto varlıklara pozitif yaklaşımıyla da öne çıkmış, Bitcoin'in altın gibi olduğunu ve dünyanın her yerinde serbest ticaretinin olması gerektiğini belirtmişti.

Enerji bakanı adayı Wright

Trump, Enerji Bakanlığına Liberty Energy Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Chris Wright'ı aday gösterdi.

Wright'ın enerji alanında önde gelen bir teknoloji uzmanı ve girişimci olduğunu belirten Trump, nükleer, güneş, jeotermal, petrol ve gaz alanlarında çalıştığını aktardı.

Aynı zamanda Trump'ın kampanya bağışçılarından olan Wright'ın Linkedin'de geçen yıl yayınladığı bir videoda "İklim krizi diye bir şey yok" ifadelerini kullanması ve fosil yakıt savunucusu olması dikkati çekti.

Wright, Senatonun Enerji ve Doğal Kaynaklar Komitesi'nde katıldığı onay oturumunda, onaylanması halinde ABD'nin enerji hakimiyetini yeniden tesis etmeye odaklanacağını belirterek, küresel rekabet için nükleer enerji ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) dahil enerji üretiminin artırılması gerektiğini söyledi.

Ticaret temsilcisi adayı Greer

Trump'ın ABD Ticaret Temsilcisi olarak seçtiği avukat Jamieson Greer, ABD'nin seçilmiş başkanının ilk döneminde Çin, Kanada ve Meksika ile ticaret anlaşması müzakerelerinde yer almıştı.

Greer'in Ticaret Temsilciliği için "mükemmel bir seçim" olduğunu belirten Trump, ABD'nin "devasa" ticaret açığını dizginlemeye, ülkenin imalatı ile tarımını savunmaya ve ihracat pazarlarını genişletmeye odaklanacağını ifade etti.

Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü adayı Hassett

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü olarak Kevin Hassett'i seçtiğini duyurdu.

Kurumsal vergi indirimleri konusunda Trump'ı destekleyen Hassett'in ekonomik büyümenin artırılmasında Trump için yine önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi direktörü adayı Vought

Trump, deneyimlerini Yönetim ve Bütçe Ofisi'ne taşıması için ilk döneminde bütçe direktörü olarak görev yapan Russell Vought'u aday gösterdi.

"Proje 2025"in önde gelen isimlerinden biri olan Vought'un onaylanırsa federal düzenlemeleri geri çekmek ve düzenleyici süreçleri sadeleştirmek için çalışması bekleniyor.

Vought, Senato İç Güvenlik ve Hükümet İşleri Komitesinde düzenlenen onay oturumunda, finansman kavgaları nedeniyle hükümeti kapatmak için baskı yapmayacağını söyledi.

Trump'ın ilk döneminde, bütçe direktörlüğü ekibinde görev yaptığını ve o dönemde hükümetin 35 gün boyunca tarihin en uzun süre "kapanmasını" yaşadığını hatırlatan Vought, bunun federal hükümet üzerindeki etkisini bildiğini anlattı.

Ekonomi Danışmanları Konseyi başkan adayı Miran

Üst düzey ekonomist bulmak için ilk döneminde Hazine Bakanlığında görev yapan isimlere başvuran Trump, Ekonomi Danışmanları Konseyi başkanı olarak Stephen Miran'ı seçti.

Ekonomi politikalarından sorumlu kıdemli danışman olarak görev yapan Miran, Trump'ın gümrük vergisi tehditlerini artırmasına güçlü bir şekilde destek verdi.

Miran, Trump'ın "küresel ticaret sistemini Amerikalılar için daha adil hale getirecek şekilde yeniden yapılandırma" yetkisine sahip olduğunu söyledi.