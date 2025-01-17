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ABD'de TikTok yasağı onandı

ABD Yüksek Mahkemesi, Federal Mahkeme'nin TikTok yasağını onayladı. ABD'de, TikTok'un pazar gününe kadar satılmaması durumunda yasaklanacak.

Haber Merkezi
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ABD'de TikTok yasağı onandı
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ABD'de Federal Mahkeme tarafından alınan kararla TikTok'un yasaklanmasına karar verilmişti. Karar, ABD Yüksek Mahkemesince de onandı. 

ABD'de, TikTok'un pazar gününe kadar satılmaması durumunda yasaklanacak.

TikTok, kullanıcılarına hesap içeriklerini ve bilgilerini depolamaları için imkan tanıyacak. Böylelikle kullanıcıların mağduriyetinin önüne geçilecek.

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