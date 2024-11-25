Çin Merkez Bankası faize dokunmadı

PBoC, bugün, "Orta Vadeli Kredi Aracı" (MLF) adı verilen mekanizmayla piyasaya 900 milyar yuan (124,24 milyar dolar) para aktardığını bildirdi.

Merkez Bankası piyasaya 1 yıl vadeli yüzde 2 faizle borç verirken politika faizi niteliğindeki borçlanma faizi oranını korudu.

Bu ay vadesi geldiği için ödenecek MLF fonlarının toplamı 1,45 trilyon yuan (200 milyar dolar) olduğundan piyasadan net 550 milyar yuan (75,92 milyar dolar) çekilmiş oldu.

Merkez Bankası, ekim ayında 14 gün vadeli ters repo işlemleriyle piyasaya yüzde 1,85 faizle 500 milyar yuan (69,02 milyar dolar) sıcak para aktarmıştı.

Analistler, PBoC'nin son aylarda MLF ile piyasadan para çekerken ters repo işlemlerini piyasaya nakit sağlamak için kullandığına dikkati çekti.

MLF, Çin bankalarının, menkul varlıkları karşılığında merkez bankasından orta vadeli kredi almasına olanak sağlıyor. Ters repo işlemlerinde ise merkez bankası, menkul varlıkları ileri tarihte geri satmak üzere satın alarak piyasaya nakit aktarıyor.