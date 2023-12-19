Çin Merkez Bankası'ndan büyüme tahmini
Çin Merkez Bankası'ndan Yiming, Çin'in 2024 yılında yüzde 5 ekonomik büyümeye ulaşabileceğini belirtti.
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Çin Merkez Bankası politika danışmanı Wang Yiming, Çin'in 2024 yılında yüzde 5'lik bir ekonomik büyümeye ulaşabileceğini söyledi.
Wang, Pekin'de düzenlenen bir ekonomik forumda yaptığı konuşmada, yatırımların yüzde 4-5, tüketimin yüzde 6-7 artması ve ihracatın büyümeye dönmesi halinde Çin ekonomisinin önümüzdeki yıl yüzde 5 büyüyebileceğini söyledi.