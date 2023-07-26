Çin piyasa reformlarını derinleştiriyor

Çin Komünist Partisi Politbüro'nun pazartesi günü yaptığı toplantıda ekonomi için politika desteğini artırma sözü vermesinin ardından Çin'in menkul kıymet regülatörü sermaye piyasalarında reformları yılın ikinci yarısında derinleştirme ve piyasaları daha da serbestleştirme sözü verdi.

Çin Menkul Kıymet Düzenleme Komisyonu yaptığı açıklamada, "platform" şirketlerinin sağlıklı gelişiminin destekleneceği ve sermaye piyasalarında gayrimenkul şirketleri için finansman kanallarının istikrarını devam ettireceklerini vurguladı.

Regülatör ayrıca, sermaye piyasalarının istikrarlı şekilde faaliyetlerini devam ettirmelerine, birincil ve ikincil piyasalar arasındaki dengenin sürdürmesine karar verdi.