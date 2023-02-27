"Çin Rusya’ya silah sağlarsa büyük bedeli olur"

Amerikan CNN televizyonuna açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, yaptığı açıklamada Çin'in Rusya'ya henüz bir silah desteği sağlamadığını ancak bunu gerçekleşmesi halinde büyük bedeli olacağını söyledi.

Sullivan, “Pekin kendi kararlarını kendi vermek zorunda ama silah desteği sağlamayı seçerse bunun Çin’e büyük bedeli olur” dedi.

Silah desteğinin sağlanması durumunda yaşanacaklar konusunda Amerikalı yetkililerin Çinli yetkilileri uyardığını belirten Jack Sullivan, uyarının içeriği hakkında ayrıntı vermedi.