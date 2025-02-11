Çin'de otomobil satışları son bir yılın en büyük düşüşünü yaşadı

Çin'de otomobil satışları ocak ayında bir önceki yıla göre yüzde 12 düşerek eylül ayından bu yana ilk ve neredeyse son bir yılın en büyük düşüşünü kaydetti.

Binek araç satışları, geçen yılın şubat ayına kıyasla bu yılın ocak ayında başlayan Ay Yeni Yılı için değişen zamanlamalar nedeniyle ilk iki ayda büyük dalgalanmalar gösterme eğiliminde.

Analistler, bu yılki talebin bir kısmının, otomobil üreticilerinin 2024 sonunda yıllık satış hedeflerini tutturmak için yarışması ve tüketicilerin geçen ay bir sübvansiyon uzatması açıklanmadan önce hükümet sübvansiyonlarından yararlanmak için acele etmesi nedeniyle önden yüklenmiş olabileceğini söyledi.

Çin Binek Otomobil Birliği'nin (CPCA) açıkladığı verilere göre, yeni enerji araçları olarak bilinen elektrikli araçların ve plug-in hibritlerin satışları yıllık yüzde 10,5 artarak toplam satışların yüzde 41,2'sini oluştururken, NEV'lerin benzinli araçlardan daha fazla satış yapamadığı ikinci ay oldu.

CPCA Genel Sekreteri Cui Dongshu, "Ay Yeni Yılı öncesi geleneksel olarak kırsal bölgelerde araba alımlarının en yoğun olduğu dönemdir ve talep çoğunlukla ilk kez araba alacaklardan gelir ve benzinli araçlar daha büyük bir oran oluşturur" dedi.

2025 yılının tamamı için NEV satışlarının, geçen yıl yüzde 47 olan toplam otomobil satışlarının yüzde 57'sini oluşturacağı tahmin ediliyor. Dünyanın en büyük otomobil pazarı, genişletilmiş sübvansiyonlara rağmen bu yıl daha yavaş satışlara hazırlanırken, BYD de dahil olmak üzere elektrikli araç devleri üst üste üçüncü yıl fiyat savaşında rekabet ediyor.

CPCA verilerine göre, otomobil ihracatı ocak ayında bir önceki yıla göre yüzde 3 artarak 380.000 adede yükseldi ve aralık ayındaki yüzde 6 seviyesinden yavaşladı.