ABD'de kısa vadeli enflasyon beklentisi sabit kaldı

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Nisan 2025 dönemine ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hanehalkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi geçen ay değişim göstermeyerek yüzde 3,6 oldu.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi aynı dönemde 0,2 puan artışla yüzde 3,2'ye çıkarken, Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Öte yandan, 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi ise yüzde 2,9'dan yüzde 2,7'ye geriledi.

Kısa, orta ve uzun vadeli enflasyona ilişkin ifade edilen belirsizlikler artış gösterirken, iş gücü piyasası beklentileri bozuldu. Gelir artışı beklentilerinde de kötüleşme yaşandı.

Ortalama işsizlik beklentisi (ABD'deki işsizlik oranının bir yıl sonra daha yüksek olma ihtimaline dair ortalama tahmin) 0,1 puan artarak yüzde 44,1'e yükseldi. Bu, Nisan 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu.

Hanehalkı gelirlerindeki artışa ilişkin beklenti 0,2 puan azalışla yüzde 2,6'ya indi ve Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Bu dönemde maliyetlere yönelik artış beklentisi gıda için yüzde 5,1'e düşerken, benzin için yüzde 3,5'e, sağlık hizmetleri için yüzde 8,7'ye kira için yüzde 9'a ve üniversite eğitimi için yüzde 9,1'e yükseldi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,4 artışla beklentilerin altında gerçekleşmişti.

Nisan ayına dair TÜFE verileri 13 Mayıs'ta açıklanacak.