Çin'de ÜFE 7 yılın en düşüğünde

Çin'de fabrika çıkış fiyatları Haziran ayında son yedi buçuk yılın en hızlı düşüşünü kaydederken, tüketici enflasyonunun 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerilemesi, politika yapıcıların durgun talebi canlandırmak için daha fazla teşvik kullanması gerektiğini gösteriyor.

Çin'in Covid-19 salgını sonrası toparlanmasındaki ivme, sanayi ve tüketici ürünlerine yönelik talebin zayıflamasıyla ilk çeyrekte görülen hızlı artış sonrası yavaşladı. Hal böyle olunca dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin sağlığına ilişkin endişeleri artırdı.

ÜFE beklentilerin üstünde düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) yaptığı açıklamaya göre üretici fiyat endeksi (ÜFE) Haziran ayında üst üste dokuzuncu kez düşerek bir önceki yıla göre %5,4 geriledi. Böylece Aralık 2015'ten bu yana en sert düşüşü kaydetti.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), domuz eti fiyatlarındaki daha hızlı düşüşün etkisiyle Mayıs ayında görülen %0,2'lik artışa kıyasla yıllık bazda değişmedi.

Beklentilerden daha zayıf gelen enflasyon rakamları finans piyasalarını sarsarken, yuan değer kaybetti.

Ekonomist ve analistler Çin’de manşet enflasyonun bu yılın sonuna kadar %1 civarına yükselmesini bekliyor. Ancak bu yine de yumuşak bir oran olacak. Çin Merkez Bankası’nın (PBOC) parasal politikasını daha da gevşetme kabiliyetini kısıtlamayacaktır.

Pekin yönetimi 2023 yılında ortalama tüketici enflasyonu için yaklaşık %3'lük bir hedef belirledi. Fiyatlar 2022 yılında yıllık bazda %2 arttı.

Çinli politika yapıcılar geçen ay likiditeyi artırmak için politika faizlerini düşürdü ve hane halkı tüketimini teşvik etmek için önlemler alma sözü verdi.