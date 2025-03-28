Çin’de üretim faaliyetleri arttı
Çin'in imalat üretim faaliyetinin martta genişlediği öngörülüyor.
Çin'in üretim sektöründeki faaliyet, ABD'den gelen tarife darbelerine rağmen kısmen Pekin'in teşvik hamlesi sayesinde, mart ayında muhtemelen genişledi.
Wall Street Journal'ın ekonomistler arasında yaptığı bir ankete göre, resmi NBS imalat sektörü üretim PMI verisinin mart ayında şubat ayındaki 50,2'den 50,4'e çıkması bekleniyor.
Beklentiler gerçekleştirse, bu göstergenin faaliyet genişlemesini daralmadan ayıran 50 işaretinin üzerine çıktığı ikinci ay olacak.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verileri pazartesi günü yayınlaması planlanıyor.