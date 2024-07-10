Çin’de yeni enerjili araç satışı haziran ayında yüzde 30,1 yükseldi

Çin’de haziran ayında yeni enerjili araç (NEV) satışları yükselirken, toplam araç satışları düştü.

Çin’in otomotiv sektörü derneğinden yapılan resmi açıklamalar ülkede elektrikli ve hibrit araç (NEV) satışlarının haziran ayında geçen yıla göre yüzde 30,1 arttığını gösterdi. Ayrıca yıl başından bu yana (ocak-haziran) NEV satışlarında yüzde 32’lik bir artış kaydedildi.

Çin Otomobil Üreticileri Derneği CAAM toplam araç satışlarının ise ocak-haziran döneminde bir yıl önceye göre 6,1 artış kaydettiğini bildirdi. Bir yıl önce aynı dönemde artış yüzde 9,8’di.

Çin’de haziran ayında satışlar bir önceki yıla göre yüzde 2,7 düşüş kaydederken, mayısta satışlar yıllık bazda yüzde 1,5 artmıştı.