Almanya: EV vergi savaşı fiyatları yükseltir

HİLAL SARI

Almanya, Avrupa Birliği’nin Çin menşeli elektrikli araçlara (EV) getirdiği gümrük vergilerinin fiyatları yükselteceği uyarısı yaptı. Avrupalı otomotiv üreticileri ise karardan dönülmesi gerektiği görüşünde. Türkiye’nin ardından Avrupa Birliği de elektrikli araç ithalatına yüzde 37,9’a varan ek gümrük vergisi getireceğini duyurmuştu ve karar bu hafta cuma günü yürürlüğe giriyor.

Birliğin en büyük ekonomisi Almanya karara tepkili. Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Mercedes’in batarya geliştirme merkezinin yıl dönümünde yaptığı konuşmada “Korunma amaçlı gümrük tarifelerinde bir yarışa girilmesi yanlıştır. Hem Almanya gibi bir ihracat ülkesi içim yanlıştır, hem otomotiv sektörü için yanlıştır” diyen Habeck “Ayrıca nihai olarak tüketiciler ve insanlar için de yanlıştır çünkü herşey daha pahalı olur” uyarısı yaptı. Analistler de aynı görüşte ve ek vergilerin tüketicilere yansıtılacağını öngörüyor.

Otomotiv devleri ek EV vergilerine tepkili

Avrupa Birliği’nin Çin’de üretilmiş EV’lere vergi getirmesinin ardından bazı otomotiv üreticileri ya fiyatları yükseltmeyi ya da başka önlemler almayı değerlendiriyor. İşte o üreticilerden bazıları şöyle:

TESLA: Model 3 fiyatlarını yükseltme planlarını duyurdu.

BYD: Yüzde 10 genel gümrük vergisi üstüne en az ek vergiye (yüzde17,4) tabii olan Çinli üretici henüz fiyatları artırmak konusunda bir karara varmadı. Kaynaklar ek vergilerin yürürlüğe girmesinin ardından açıklama gelebileceği görüşünde.

CHERY: İspanya’da yerli EV Motors şirketiyle bir joint venture kurmayı planlıyor. Bu da ek vergilerden korunma sağlayacak. Barcelona merkezli joint venture şirketin yıl sonu itibariyle başlaması bekleniyor.

SAIC Motors: Çin’in devlete ait otomotiv üreticisi Avrupa Komisyonu’nun konuya ilişkin soruşturmada bazı bilgi ve argümanları görmezden geldiği görüşünde ve Avrupa Komisyonu’ndan ilave vergiler hakkında resmi bir oturum yapılmasını bekliyor.

MG: Çinli SAIC Motor’a ait marka, Avrupa fiyatlarını yükseltilebileceğinin sinyalini verdi. Ancak yeterli stok bulunduran şirket bu fiyat artırma kararının kasım ayına kadar uygulanmayacağını bildirdi.

NIO: Çinli üretici Avrupa’da sattığı araçların fiyatlarını yükseltebileceğini duyurdu.