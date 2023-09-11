Çin'de yuana destek hamlesi

Çin Merkez Bankası bugün yuan'ı ABD doları karşısında değerini son 16 yılın en düşük seviyesinden yukarı çekti.

Çin MB, yuanın ABD doları karşısında yüzde 2'lik bir bantta işlem görmesine izin veren orta nokta kurunu, bir önceki 7,2150'den 7,2148'e toparladı.

Son birkaç aydır Çin MB, yuanın düşüşünü durdurmak için beklenenden daha yüksek günlük yönlendirme oranları belirliyor. Bugün açıklanan orta nokta ile USDCNY'de günlük işlem bandının alt sınırı 7,3591 ile sınırlandırıldı.

USDCNY şu sıralarda düne göre yüzde 0,16 düyüyle 7,3171'den işlem görüyor.

Jones Lang Lasalle baş ekonomisti Bruce Pang, "Daha geniş sabitleme aralığı, yetkililerin piyasa beklentilerini daha az değer kaybına yönlendirmek için bir politika jestiyle yuanın daha fazla zayıflamasını önleme kararlılığını tekrar gösterdiğini ima ediyor. Ancak Fed'in parasal sıkılaştırma hızı, Çin-ABD politika ayrılığı ve küresel risk iştahının azalması gibi belirsizlikler göz önüne alındığında, yuan yakın vadede daha fazla zorlukla karşılaşabilir" dedi

Spot kur geçtiğimiz Cuma günü en son küresel mali kriz sırasında görülen 7,3510 seviyesini görerek yıl başından bu yana %6,1'lik bir düşüşe işaret etti.

HSBC analistleri de, "Çin MB'nin, spot yuan yeni döngünün en yüksek seviyelerine ulaşmanın eşiğindeyken savunmasını artırıp artırmayacağına veya bunun yerine USD/CNY fiksingini yükseltip orta vadeli borç verme kolaylığı (MLF) oranını Cuma günü tekrar düşürüp düşürmeyeceğine daha fazla odaklanılacak" değerlendirmesini yaptılar.