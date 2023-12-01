Çin’in hizmet dış ticaret hacmi 5,3 trilyon yuan

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından bugün açıklanan veriler, ülkenin hizmet ticaretinin ocak-ekim aylarında artış eğilimini sürdürdüğünü gösteriyor. Verilere göre; hizmet ithalat ve ihracat hacmi, yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,7 artarak 5 trilyon 344 milyar 530 milyon yuanı buldu.

İhracat hacmi yüzde 7,4’lük düşüş yaşayarak, 2 trilyon 182 milyar 670 milyon yuanı bulurken, ithalat hacmi ise yüzde 23,5 artarak, 3 trilyon 161 milyar 860 milyon yuana çıktı. Hizmet ticaretinde verilen açık, 979 milyar 190 milyon yuan olarak kaydedildi.

Bilgi yoğun hizmetlerin ithalat ve ihracat hacmi, yılın ilk 10 ayında yıllık bazda yüzde 8,9 yükselerek, 2 trilyon 230 milyar 800 milyon yuana ulaştı. Turizm hizmetinin ithalat ve ihracat hacmi, ocak-ekim aylarında yüzde 71,7’lik artış kaydederek, 1 trilyon 183 milyar 360 milyon yuanı buldu.