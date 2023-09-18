Citi'den BoE için faiz tahmini

Citi, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) Perşembe günü yapacağı Para Politikası Komitesi toplantısında yapması beklenen faiz artırımının ardından faiz artırımlarını durdurmasını beklediğini bildirdi. Bununla birlikte Citi, BoE'nin bu haftadan faiz artırımlarını bir duraklama sokması olasılığının bulunduğunu da vurguladı.

Citi yayınladığı yatırımcı notunda, "Gündemin hızla ilerlemesiyle birlikte bu haftaki hamlenin muhtemelen son hamle olduğunu düşünüyoruz, ancak bir duraklamanın da göz ardı edilmemesi gerekli" dedi.

Notta, "Artık Kasım ayında faizlerde herhangi bir değişiklik beklemiyoruz, tam bir tahmin seti makul bir şekilde duraklama için bir temel oluşturuyor. Faiz indirimlerinin Mayıs 2024'ten itibaren başlayacağını öngörmeye devam ediyoruz" ifadeleri yer aldı.